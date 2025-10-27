Menu
El Malick Ndiaye réaffirme le soutien du Sénégal à la Palestine lors d’une audience avec l’émissaire de Mahmoud Abbas


Rédigé le Dimanche 9 Novembre 2025 à 06:17


Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a renouvelé la solidarité du Sénégal envers la Palestine lors de sa rencontre avec l’envoyé spécial de Mahmoud Abbas à Dakar.


Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu samedi à Dakar l’envoyé spécial du président palestinien, Mahmoud Sidqi Al-Habbash. Cette rencontre, à laquelle participait également l’ambassadeur de la Palestine au Sénégal, a permis de réaffirmer la solidarité constante du Sénégal envers le peuple palestinien, selon un communiqué des services du Parlement.

L’émissaire a transmis au nom du président Mahmoud Abbas et du peuple palestinien leurs remerciements pour le soutien continu et les prises de position fermes du Sénégal, notamment face à la situation humanitaire à Gaza. Il a également salué le rôle historique du Sénégal, ancien président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

En réponse, El Malick Ndiaye a rappelé la position claire et constante du Sénégal, réaffirmant l’attachement de son pays à la cause palestinienne. Il a cité les déclarations fortes du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko sur cette question.

Le président de l’Assemblée nationale a enfin plaidé pour une solution durable reposant sur la coexistence de deux États souverains, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, tout en saluant l’accord de cessez-le-feu récemment conclu.



Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté

09/11/2025
Un groupe d’individus armés a pénétré dans une boutique du campus de l’Université de Thiès, détruisant le matériel de surveillance avant de s’enfuir avec un coffre-fort.   Dans la nuit de...

Libération des huit manifestants interpellés par la gendarmerie lors du niakhtou national

09/11/2025
Huit personnes arrêtées par la gendarmerie durant le niakhtou national ont été libérées, à l’instar de celles retenues par la police.   À l’instar de la police, la gendarmerie a procédé à la...
