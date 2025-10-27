El Malick Ndiaye réaffirme le soutien du Sénégal à la Palestine lors d’une audience avec l’émissaire de Mahmoud Abbas





Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu samedi à Dakar l’envoyé spécial du président palestinien, Mahmoud Sidqi Al-Habbash. Cette rencontre, à laquelle participait également l’ambassadeur de la Palestine au Sénégal, a permis de réaffirmer la solidarité constante du Sénégal envers le peuple palestinien, selon un communiqué des services du Parlement.



L’émissaire a transmis au nom du président Mahmoud Abbas et du peuple palestinien leurs remerciements pour le soutien continu et les prises de position fermes du Sénégal, notamment face à la situation humanitaire à Gaza. Il a également salué le rôle historique du Sénégal, ancien président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.



En réponse, El Malick Ndiaye a rappelé la position claire et constante du Sénégal, réaffirmant l’attachement de son pays à la cause palestinienne. Il a cité les déclarations fortes du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko sur cette question.



Le président de l’Assemblée nationale a enfin plaidé pour une solution durable reposant sur la coexistence de deux États souverains, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, tout en saluant l’accord de cessez-le-feu récemment conclu.

