Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté


Rédigé le Dimanche 9 Novembre 2025 à 06:09 | Lu 59 fois Rédigé par


Un groupe d’individus armés a pénétré dans une boutique du campus de l’Université de Thiès, détruisant le matériel de surveillance avant de s’enfuir avec un coffre-fort.


Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté

 

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers trois heures du matin, un groupe d’individus armés a fait irruption dans un multiservice situé au campus social de l’Université Iba Der Thiam de Thiès.

Après avoir forcé l’entrée du local et neutralisé les deux caméras de surveillance, les assaillants — au nombre de neuf selon la gérante — ont entièrement ravagé la boutique.

Avant de quitter les lieux, ils ont emporté le coffre-fort contenant une importante somme d’argent. Toujours selon la gérante, les intrus auraient quitté le campus en passant par la cour arrière, une zone peu fréquentée.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté

- 09/11/2025 - 0 Commentaire
Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté
Un groupe d’individus armés a pénétré dans une boutique du campus de l’Université de Thiès, détruisant le matériel de surveillance avant de s’enfuir avec un coffre-fort.   Dans la nuit de...

Libération des huit manifestants interpellés par la gendarmerie lors du niakhtou national

- 09/11/2025 - 0 Commentaire
Libération des huit manifestants interpellés par la gendarmerie lors du niakhtou national
Huit personnes arrêtées par la gendarmerie durant le niakhtou national ont été libérées, à l’instar de celles retenues par la police.   À l’instar de la police, la gendarmerie a procédé à la...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags