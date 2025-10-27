Intrusion nocturne au campus de Thiès : un commerce cambriolé et un coffre-fort emporté





Dans la nuit de vendredi à samedi, vers trois heures du matin, un groupe d’individus armés a fait irruption dans un multiservice situé au campus social de l’Université Iba Der Thiam de Thiès.



Après avoir forcé l’entrée du local et neutralisé les deux caméras de surveillance, les assaillants — au nombre de neuf selon la gérante — ont entièrement ravagé la boutique.



Avant de quitter les lieux, ils ont emporté le coffre-fort contenant une importante somme d’argent. Toujours selon la gérante, les intrus auraient quitté le campus en passant par la cour arrière, une zone peu fréquentée.

