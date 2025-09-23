Thiès : Dénonciations croisées dans une affaire de viol sur mineure

Lors de son audition, l’adolescente a décrit des abus sexuels répétés sur plusieurs mois. Concernant S. Sow, qui habite la même maison qu’elle, elle a déclaré que celui-ci « profitait des absences de sa mère pour l’attirer dans une chambre et la contraindre à des rapports sexuels ». Selon elle, ces agressions duraient depuis près d’un an.



Au sujet de P. D. Guèye, la jeune fille a affirmé qu’au mois d’août 2025, il l’avait trompée pour l’emmener chez un ami, M. Faye, où il l’a violée.



L’affaire a pris forme le 12 septembre 2025, lorsque la mère de la victime, dame N. F. Sène, s’est présentée au commissariat central. Inquiète du comportement inhabituel de sa fille marquée par un changement d’humeur soudain et une attitude belliqueuse, elle a décidé de l’interroger. C’est à ce moment que l’adolescente aurait confié avoir été victime d’abus.



Les soupçons se sont rapidement orientés vers deux individus du voisinage : S. Sow et P. D. Guèye. Tous deux ont été arrêtés et placés en garde à vue avant leur déferrement.



Face aux enquêteurs, les deux mis en cause ont rejeté en bloc les faits qui leur sont reprochés.



S. Sow a catégoriquement nié toute implication.



P. D. Guèye, pour sa part, a déclaré qu’il s’agissait d’un « coup monté » orchestré par la mère de la victime, soulignant qu’il n’était pas en bons termes avec elle.



Le parquet devra décider de l’ouverture éventuelle d’une information judiciaire. Entre la parole de la victime et les dénégations des mis en cause, l’instruction devra trancher.



Cette affaire, qui secoue la ville de Thiès, met en évidence la gravité et la sensibilité des dossiers liés aux violences sexuelles sur mineurs. Les associations locales de défense des enfants demandent que la lumière soit faite avec rigueur et que la victime bénéficie d’une prise en charge psychologique adaptée.