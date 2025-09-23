|
Thiès : Dénonciations croisées dans une affaire de viol sur mineure
Rédigé le Mardi 23 Septembre 2025 à 23:47 | Lu 25 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Deux hommes, S. Sow et P. D. Guèye, ont été déférés au parquet de Thiès le 22 septembre 2025 par le commissariat central. Ils sont accusés d’avoir commis un viol sur une mineure de 14 ans, identifiée sous les initiales A. Faye.
Lors de son audition, l’adolescente a décrit des abus sexuels répétés sur plusieurs mois. Concernant S. Sow, qui habite la même maison qu’elle, elle a déclaré que celui-ci « profitait des absences de sa mère pour l’attirer dans une chambre et la contraindre à des rapports sexuels ». Selon elle, ces agressions duraient depuis près d’un an.
Lat Soukabé Fall
