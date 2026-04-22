Le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès a réalisé un coup de filet remarquable dans la lutte contre la criminalité économique. Le 18 avril 2026, deux individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs et tentative de mise en circulation de signes monétaires contrefaits. Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel jugé fiable par les éléments de la Brigade de Recherches. Les enquêteurs ont dans un premier temps procédé à l’arrestation d’un suspect au bar « Le Manguier », trouvé en possession de 120 000 FCFA en faux billets, répartis en 12 coupures de 10 000 FCFA. Poursuivant leurs investigations, les forces de l’ordre ont rapidement remonté la filière, ce qui a conduit à l’interpellation du fournisseur présumé. Ce dernier détenait par-devers lui 390 000 FCFA en billets contrefaits (39 coupures de 10 000 FCFA), ainsi qu’un important lot de « billets noirs », dont la contre-valeur est estimée à 2 980 000 FCFA. Au total, cette opération a permis la saisie de 510 000 FCFA en faux billets, en plus de près de trois millions de francs CFA en billets noirs, généralement utilisés dans des opérations d’escroquerie dites de « lavage de billets ». Au terme de la procédure, les deux mis en cause ont été déférés devant le parquet compétent. Cette intervention illustre une nouvelle fois la vigilance et l’engagement des forces de sécurité dans la lutte contre les réseaux de falsification de monnaie, un fléau qui menace la stabilité économique et la confiance dans le système financier.
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Thiès : Démantèlement d’un réseau de faux-monnayeurs par le Commissariat du 1er arrondissement
Rédigé le Mercredi 22 Avril 2026 à 07:12 | Lu 82 fois Rédigé par Hanne Abou
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