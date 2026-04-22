Thiès : des commerçants réclament des compensations après les préparatifs de la fête de l’Indépendance



À Thiès, plusieurs commerçants installés sur l’avenue Caen expriment leur mécontentement après les perturbations liées à l’organisation de la fête de l’Indépendance. Ils réclament des indemnités pour compenser les pertes subies.

Ces gérants de multiservices, points de transfert d’argent et ateliers de couture indiquent avoir été contraints de fermer leurs activités pendant près de vingt jours avant l’événement. Une situation qui, selon eux, a fortement impacté leurs revenus.

Certains affirment également que les devantures de leurs boutiques ont été démolies lors des opérations de désencombrement, sans qu’aucune compensation ne leur soit accordée. Malgré des démarches entreprises auprès des autorités, ils disent ne pas avoir obtenu de réponse concrète à ce jour.

« Nous avions saisi les autorités qui nous avaient promis de transmettre notre demande, mais nous n’avons encore rien reçu », a confié l’un des concernés.

Les commerçants soulignent que l’installation de chapiteaux devant leurs commerces pendant plusieurs jours a aggravé la situation, entraînant un important manque à gagner. Ils espèrent désormais une réaction des autorités pour répondre à leurs préoccupations.



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