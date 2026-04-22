Six individus arrêtés à Nioro du Rip pour vols de motos

Le Commissariat urbain de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack, a procédé au démantèlement d’un groupe de six individus impliqués dans des vols de motos de type « Jakarta ». L’opération a été menée lundi par les forces de sécurité locales.

L’enquête a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par une victime, conduisant à la mise en place d’une mission confiée à la Brigade de recherches. Grâce à l’exploitation d’informations recueillies sur le terrain, les enquêteurs ont réussi à interpeller les suspects.

Lors des premières auditions, les personnes arrêtées ont reconnu avoir dérobé une moto le 8 avril, lors d’une manifestation culturelle appelée « xawaaré ». Profitant de l’inattention du public aux environs de 4 heures du matin, ils ont emporté l’engin avant de le revendre en Gambie, à Farafégny, pour un montant de 95 000 francs CFA.

Les investigations ont également mis en évidence leur implication dans un autre vol survenu à Keur Ayib, à la veille de la Korité. Dans ce cas, une moto avait été soustraite dans une concession privée puis revendue à Touba pour 102 000 francs CFA.

Les mis en cause ont expliqué leurs actes par des difficultés financières. Ils sont actuellement placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol commis en réunion, tandis que l’enquête se poursuit.