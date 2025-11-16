Menu
Cri de cœur à N’Guinth Station (Thiès) : un canal dangereux menace le poste de santé


Rédigé le Lundi 17 Novembre 2025 à 09:39 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


À N’Guinth Station, l’inquiétude grandit d’heure en heure.
Le canal ouvert, envahi d’herbes hautes, rempli d’animaux dangereux et désormais privé de son pont effondré, constitue une menace directe pour le poste de santé du quartier.


Cri de cœur à N'Guinth Station (Thiès) : un canal dangereux menace le poste de santé

Le canal passe juste derrière le poste de santé, séparé seulement par un mur devenu fragile à cause des infiltrations.
Avec l’effondrement du pont et la pression des eaux, ce mur bouge, se fissure et pourrait, selon les habitants, céder à tout moment.

Les herbes hautes qui couvrent les abords du canal empêchent de voir ce qui s’y cache.
Serpents, varans et autres nuisibles circulent à quelques mètres seulement des patients, des femmes enceintes, des enfants et des personnes âgées.

« La nuit, on entend des mouvements derrière le mur, mais on ne voit rien à cause des herbes hautes », explique un habitant.

Avec le pont cassé, l’accès au poste de santé est devenu difficile pour :

 les ambulances,
​ les pompiers,

 les véhicules de service,

 et même les patients en urgence.

En cas de chute d’un enfant ou d’un malade dans le canal, les secours arriveraient trop tard.

Le canal attire également des individus mal intentionnés.
Un habitant raconte :

« Un jour, un voleur suivi a sauté dedans pour se sauver… »

Si un adulte peut s’y cacher, que dire d’un enfant qui s’en approcherait par accident ?

Les habitants dépassés lancent un appel :

« On a commencé les nettoyages mais nous ne pouvons pas le faire seuls, nous appelons les autorités. »

Ils demandent :


la réhabilitation urgente du pont,
​le débroussaillage total,

la sécurisation complète du canal,

la capture des animaux dangereux,

et une protection solide derrière le poste de santé.

Pour les habitants de N’Guinth Station, ce canal n’est plus un simple problème d’assainissement.
C’est désormais une menace sanitaire, sécuritaire et structurelle, prête à causer un drame si rien n’est fait.







Lat Soukabé Fall

