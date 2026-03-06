Menu
Thiès : Cheikh Ahmed Saloum Dieng demande aux maires de soutenir davantage les événements religieux


Lors de la 33ᵉ édition du concours de récital du Saint Coran à Thiès, Cheikh Ahmed Saloum Dieng a lancé un appel pressant aux maires de la ville pour qu’ils accompagnent activement les initiatives religieuses. Selon le guide religieux, le soutien des autorités municipales est indispensable pour promouvoir le Coran et renforcer l’éducation morale et spirituelle des jeunes.


Au cœur de la cérémonie, Cheikh Ahmed Saloum Dieng a souligné l’importance de la mobilisation des maires de Thiès pour accompagner les initiatives religieuses dans la ville. Selon lui, les activités liées au Coran et à l’éducation islamique ne doivent pas se limiter aux seules structures religieuses : les collectivités locales ont un rôle clé à jouer pour soutenir et valoriser ces programmes auprès de la jeunesse.
 

« Il est crucial que les maires de Thiès s’impliquent davantage dans la promotion du Coran. Leur soutien peut permettre d’organiser plus d’activités, d’atteindre plus de jeunes et de renforcer nos valeurs religieuses et morales », a insisté le guide religieux devant un public attentif.
 

Le concours, qui vise à encourager les jeunes à approfondir leur connaissance du Saint Coran et à perfectionner leur récitation, a été marqué par des prestations de grande qualité, reflétant l’engagement des participants et le travail des encadreurs religieux.
 

Cheikh Ahmed Saloum Dieng a également profité de l’occasion pour exprimer ses préoccupations face à la situation internationale, en particulier les tensions impliquant les États-Unis et Israël contre Iran. Il a réaffirmé sa solidarité avec les peuples iranien et palestinien, appelant à davantage de justice, de paix et de respect des valeurs humaines dans le monde.



Lat Soukabé Fall

