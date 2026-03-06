Thiès : Cheikh Ahmed Saloum Dieng demande aux maires de soutenir davantage les événements religieux

Au cœur de la cérémonie, Cheikh Ahmed Saloum Dieng a souligné l’importance de la mobilisation des maires de Thiès pour accompagner les initiatives religieuses dans la ville. Selon lui, les activités liées au Coran et à l’éducation islamique ne doivent pas se limiter aux seules structures religieuses : les collectivités locales ont un rôle clé à jouer pour soutenir et valoriser ces programmes auprès de la jeunesse.





« Il est crucial que les maires de Thiès s’impliquent davantage dans la promotion du Coran. Leur soutien peut permettre d’organiser plus d’activités, d’atteindre plus de jeunes et de renforcer nos valeurs religieuses et morales », a insisté le guide religieux devant un public attentif.





Le concours, qui vise à encourager les jeunes à approfondir leur connaissance du Saint Coran et à perfectionner leur récitation, a été marqué par des prestations de grande qualité, reflétant l’engagement des participants et le travail des encadreurs religieux.





Cheikh Ahmed Saloum Dieng a également profité de l’occasion pour exprimer ses préoccupations face à la situation internationale, en particulier les tensions impliquant les États-Unis et Israël contre Iran. Il a réaffirmé sa solidarité avec les peuples iranien et palestinien, appelant à davantage de justice, de paix et de respect des valeurs humaines dans le monde.

