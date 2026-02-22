Thiès : B. Fall jugé pour viol sur mineure, le parquet requiert l’acquittement au bénéfice du doute

Devant la juridiction, la jeune fille a affirmé avoir subi à deux reprises des actes dans la chambre de leur grand-mère, en l’absence de sa mère. Elle a expliqué avoir gardé le silence au départ en raison de pressions qu’elle dit avoir subies.



La position du prévenu

À la barre, B. Fall a rejeté les accusations. Il soutient qu’aucune relation de cette nature n’a existé entre lui et sa cousine. Selon lui, cette affaire trouverait son origine dans un différend familial.



Les éléments médicaux et les incertitudes

La mère de l’adolescente a déclaré avoir constaté un changement de comportement chez sa fille avant de l’emmener consulter. L’examen médical a fait état d’une rupture ancienne de l’hymen.



Cependant, au cours de la procédure, la jeune fille aurait d’abord cité une autre personne avant de mentionner le nom du prévenu. À l’audience, la mère a reconnu ne pas être en mesure d’identifier avec certitude l’auteur des faits allégués.



Les réquisitions du parquet

Dans son réquisitoire, le procureur de la République a estimé que le seul élément établi par le dossier est la constatation médicale. Il a souligné l’absence de preuve formelle permettant d’attribuer les faits à l’accusé.

En conséquence, le parquet a requis l’acquittement au bénéfice du doute.



Décision attendue

La défense, assurée par Me Mbodj et Me Sène, a sollicité une liberté provisoire pour leur client. La chambre criminelle a rejeté cette demande et fixé le délibéré au 23 mars 2026.



Le verdict est donc attendu à cette date.

Les déclarations de la mineure