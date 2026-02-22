TIVAOUANE : un braquage minutieusement préparé en plein cœur religieux

Menu
Rédigé le Mardi 24 Février 2026 à 10:34 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


La quiétude de Tivaouane a été brutalement rompue dans la nuit du 22 au 23 février. À quelques mètres seulement de la célèbre zawiya, en plein centre-ville, une bijouterie bien connue des habitants a été la cible d’un braquage spectaculaire.


Selon les premiers éléments de l’enquête, les malfaiteurs – au nombre de cinq – seraient arrivés discrètement à bord d’un véhicule 4x4 noir.

Tous encagoulés et lourdement armés, ils auraient neutralisé les accès en quelques minutes.
 
Le coffre principal, contenant des bijoux en or et en argent destinés à la revente et aux cérémonies religieuses, a été vidé. Le préjudice est estimé à plus de 100 millions de FCFA.
 
Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c’est la précision de l’opération :
Les assaillants semblaient connaître l’emplacement exact des coffres.
 
Aucun coup de feu n’a été tiré
L’intervention aurait duré moins de 20 minutes
Un témoin du daara voisin affirme avoir aperçu un véhicule suspect stationné plusieurs heures avant les faits.
La police privilégie la piste d’un repérage préalable.
 
À Tivaouane, ville religieuse par excellence, ce braquage soulève des inquiétudes sur la sécurité nocturne et la circulation d’armes.


