TIVAOUANE : un braquage minutieusement préparé en plein cœur religieux

Le coffre principal, contenant des bijoux en or et en argent destinés à la revente et aux cérémonies religieuses, a été vidé. Le préjudice est estimé à plus de 100 millions de FCFA.



Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c’est la précision de l’opération :

Les assaillants semblaient connaître l’emplacement exact des coffres.



Aucun coup de feu n’a été tiré

L’intervention aurait duré moins de 20 minutes

Un témoin du daara voisin affirme avoir aperçu un véhicule suspect stationné plusieurs heures avant les faits.

La police privilégie la piste d’un repérage préalable.



À Tivaouane, ville religieuse par excellence, ce braquage soulève des inquiétudes sur la sécurité nocturne et la circulation d’armes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les malfaiteurs – au nombre de cinq – seraient arrivés discrètement à bord d’un véhicule 4x4 noir.Tous encagoulés et lourdement armés, ils auraient neutralisé les accès en quelques minutes.