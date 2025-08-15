Thiès – Arrestation d’un trafiquant de crack : la police met la main sur "War Gaindé"

Une filature rondement menée
Le suspect, qui utilisait un véhicule surnommé « War Gaindé » pour ses déplacements, opérait principalement aux abords du stade Lat Dior de Thiès.
Le samedi 16 août 2025, vers 16 heures, une équipe de surveillance a été déployée sur les lieux. Après une brève filature, les policiers sont parvenus à intercepter le véhicule, une Peugeot 308, et à appréhender son conducteur.
La saisie
Lors de la fouille de sa sacoche, les enquêteurs ont découvert :
un sachet contenant sept pierres de crack, soit environ 35 grammes ;
une somme de 200 000 francs CFA en liquide.
Suite judiciaire
Le suspect a été présenté au parquet. Son véhicule, l’argent et la drogue ont été placés sous scellés et mis à la disposition du procureur de la République.
Cette opération illustre la vigilance accrue des forces de sécurité dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la région de Thiès.