Thiès – Arrestation d’un trafiquant de crack : la police met la main sur "War Gaindé"

Le suspect, qui utilisait un véhicule surnommé « War Gaindé » pour ses déplacements, opérait principalement aux abords du stade Lat Dior de Thiès.

Le samedi 16 août 2025, vers 16 heures, une équipe de surveillance a été déployée sur les lieux. Après une brève filature, les policiers sont parvenus à intercepter le véhicule, une Peugeot 308, et à appréhender son conducteur.

La saisie

Lors de la fouille de sa sacoche, les enquêteurs ont découvert :

un sachet contenant sept pierres de crack, soit environ 35 grammes ;

une somme de 200 000 francs CFA en liquide.

Suite judiciaire

Le suspect a été présenté au parquet. Son véhicule, l’argent et la drogue ont été placés sous scellés et mis à la disposition du procureur de la République.

Cette opération illustre la vigilance accrue des forces de sécurité dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la région de Thiès.

Une filature rondement menée