Kédougou : un éboulement fait deux morts à Saraya

Un éboulement s’est produit lundi dans le village de Kharakhéna, situé dans le département de Saraya, dans la région de Kédougou, causant la mort de deux personnes et faisant deux blessés graves, selon une source sécuritaire.

Les victimes faisaient partie d’un groupe de jeunes exploitants présents sur un site aurifère pourtant interdit à toute activité. L’incident est survenu lors de leurs opérations, provoquant un effondrement soudain.

Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya se sont rendus sur place pour effectuer les constats nécessaires. Les corps des personnes décédées ainsi que les blessés ont été transportés au poste de santé de Karakhéna.

D’après la même source, ce site a déjà été le théâtre de plusieurs incidents similaires. Au cours des trois derniers mois, ces effondrements ont entraîné un total de 21 décès dans ce village aurifère.