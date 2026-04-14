Maroc : les condamnations de supporters sénégalais confirmées en appel après la CAN 2025

La Cour d’appel de Rabat a confirmé, lundi, les peines de prison ferme allant de trois mois à un an prononcées contre 18 supporters sénégalais impliqués dans des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée le 18 janvier à Rabat.

L’information a été communiquée par leur avocat, Patrick Kabou, lors d’une intervention sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise. Les personnes concernées avaient été reconnues coupables de hooliganisme en première instance, le 19 février. Le procès en appel, initialement fixé au 30 mars, avait été reporté à la demande de la défense.

Selon l’avocat, les débats ont duré plusieurs heures et ont été marqués par une interruption après le malaise d’un des prévenus. Il a également souligné que certains éléments évoqués par la partie civile n’ont pas été présentés devant la cour, notamment des supports visuels qui, selon lui, n’étaient pas versés au dossier au moment de l’audience.

La défense a indiqué avoir demandé la comparution de la Confédération africaine de football ainsi que de la Fédération royale marocaine de football, en tant qu’organisatrices de la rencontre. Elle a aussi insisté sur la nécessité de preuves matérielles pour établir les faits reprochés aux supporters.

Par ailleurs, deux plaintes ont été déposées par les personnes condamnées pour des faits de coups et blessures après leur interpellation, des éléments qui, selon leur avocat, ne figurent pas dans le dossier examiné.

Malgré la décision rendue, la défense indique que certains condamnés pourraient être libérés dans les prochains jours. Elle prévoit de faire un compte rendu aux autorités sénégalaises, tout en précisant qu’aucune démarche en cassation n’est envisagée pour le moment.