Thiès : 512 ASP radiés entament une session de recyclage pour leur réintégration





Le processus de réintégration des Agents de Sécurité de Proximité (ASP) a franchi une nouvelle étape ce lundi 18 août 2025, avec le lancement d’une session de recyclage au Centre d’entraînement tactique n°7 Capitaine Mbaye Diagne de Thiès.



Au total, 512 ASP radiés participent à cette formation de remise à niveau qui s’étendra sur un mois, jusqu’au 18 septembre. Le programme, conduit par des formateurs issus de la gendarmerie, de la police et des sapeurs-pompiers détachés auprès de l’Agence, combine discipline militaire et perfectionnement technique.



Les modules incluent un renforcement en formation civique, morale et juridique, alternant cours théoriques et exercices pratiques sur le terrain.



« L’objectif est de donner aux ASP les outils pour être des références dans leurs missions de proximité, en alliant professionnalisme et exemplarité », a souligné Amsata Samba Ndiaye, Directeur de la Formation.



Cette session concerne uniquement les ASP précédemment radiés, sélectionnés après un processus de réintégration et une visite médicale d’aptitude. Elle constitue une étape décisive vers leur retour officiel dans les rangs et le renforcement des effectifs de sécurité de proximité au service des populations.



