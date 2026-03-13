Thiès – 4 Avril 2026 : l’imam Idrissa Gaye appelle à la responsabilité et au civisme pour un événement exemplaire

Rédigé le Samedi 21 Mars 2026 à 14:27 | Lu 63 fois Rédigé par Rédaction

À Thiès, un imam appelle les populations à promouvoir la paix et à se mobiliser pour assurer le bon déroulement de la fête nationale du 4 Avril 2026.