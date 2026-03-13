Thiès – 4 Avril 2026 : l’imam Idrissa Gaye appelle à la responsabilité et au civisme pour un événement exemplaire

En perspective de la célébration du 4 Avril 2026, les populations de Thiès sont invitées à faire preuve de responsabilité et d’engagement afin de garantir le bon déroulement de cet événement d’envergure nationale, marqué par la présence du Président de la République et de plusieurs hautes autorités.
Lors de la prière tenue à la mosquée des Parcelles Assainies, l’Imam Idrissa Gaye a insisté sur l’importance du civisme et de l’unité. Après avoir dirigé la prière, il a formulé des invocations pour la paix, aussi bien au Sénégal qu’à l’échelle internationale.
Dans son intervention, il a lancé un appel à la mobilisation collective, soulignant que cette célébration représente une occasion importante pour Thiès de valoriser son image en tant que capitale du Rail, à travers un comportement exemplaire et responsable des citoyens.