Thiès 2026 : les Assises citoyennes réclament des retombées concrètes de la fête de l’Indépendance

Thiès ne veut pas seulement accueillir la fête de l’Indépendance 2026 dans son volet protocolaire et symbolique. Réuni au Grand Hôtel, le collectif des Assises citoyennes pour l’Indépendance 2026 a tenu à exprimer une ambition claire : faire de cet événement national une opportunité historique pour impulser un véritable développement de la ville.

Face à la presse, les initiateurs du forum ont insisté sur la nécessité d’aller au-delà des festivités du 4 avril. Selon eux, la décentralisation de la célébration de l’Indépendance doit se traduire par des retombées tangibles et durables pour les populations thiessoises, notamment en matière d’infrastructures, de santé, d’éducation, d’environnement, d’emploi des jeunes et de sécurité.

Une démarche citoyenne, sans coloration politique

Les responsables du collectif ont tenu à préciser que leur démarche se veut strictement citoyenne. Regroupant des acteurs issus de la société civile, des citoyens engagés, des leaders d’opinion ainsi que des sensibilités diverses, le cadre mis en place se présente comme un espace de réflexion, de participation citoyenne et de contrôle de l’action publique, sans affiliation partisane.

Pour les membres du collectif, la priorité reste l’intérêt exclusif de Thiès. Ils affirment ne rouler pour aucun camp politique, mais vouloir simplement porter les préoccupations réelles des populations, dans un esprit républicain et constructif.

Faire de l’Indépendance un levier de transformation pour Thiès

Les organisateurs ont rappelé que Thiès a déjà eu l’honneur d’abriter la fête de l’Indépendance par le passé. Mais, à leurs yeux, l’histoire ne doit pas seulement se répéter : elle doit surtout servir à corriger les insuffisances et à engager de nouvelles dynamiques de transformation pour la ville.

Le collectif estime ainsi que la simple tenue du défilé national ne saurait suffire. Il appelle à l’élaboration d’un véritable programme spécial pour Thiès, capable de produire des effets structurants sur le long terme. L’idée est claire : faire en sorte que la fête de l’Indépendance ne soit pas seulement un rendez-vous de prestige, mais un point de départ vers une modernisation plus poussée de la cité du rail.

Un package de projets prioritaires pour la ville

Au cours des échanges, plusieurs urgences ont été identifiées. Les participants ont dressé une liste de priorités jugées essentielles pour améliorer durablement le cadre de vie des populations.

Parmi les doléances formulées figurent l’amélioration des infrastructures routières, la réhabilitation de certains établissements scolaires, le renforcement du plateau technique des structures hospitalières, la prise en charge des problématiques environnementales, le développement économique local ainsi que le renforcement de la sécurité.

Pour les initiateurs, ces projets doivent permettre à Thiès de tirer profit de la visibilité offerte par l’événement national, mais aussi de générer une véritable valeur ajoutée locale, au bénéfice des populations et de l’économie territoriale.

Des engagements attendus du Chef de l’État

Conscients des délais relativement courts avant les célébrations du 4 avril, les membres du collectif reconnaissent qu’il serait difficile d’achever, dans l’immédiat, des chantiers de très grande envergure. Toutefois, ils espèrent obtenir du Chef de l’État des engagements clairs, fermes et publics sur plusieurs projets structurants en faveur de Thiès.

Leur attente porte notamment sur l’industrialisation, l’emploi des jeunes, l’amélioration de la voirie, le renforcement des équipements sanitaires, la réhabilitation d’infrastructures éducatives et la mise en place d’un cadre plus favorable au développement harmonieux de la ville.

Pour eux, la fête de l’Indépendance doit être pensée comme un instrument de développement territorial et non comme une simple vitrine événementielle.

Une concertation déjà engagée avec les maires

Les responsables du collectif ont également indiqué avoir déjà échangé avec plusieurs maires de Thiès afin de leur soumettre leurs objectifs et leurs principales revendications. Selon eux, cette démarche a trouvé une oreille attentive auprès des autorités locales, qui ont relayé certaines préoccupations au plus haut niveau.

Le collectif se félicite ainsi de voir ses préoccupations commencer à faire écho dans le débat public local. Il réaffirme cependant son indépendance et son attachement à une démarche inclusive, tournée exclusivement vers les intérêts de la ville.

Une vision pour Thiès au-delà du 4 avril

Au-delà de la célébration de l’Indépendance, les Assises citoyennes veulent inscrire leur réflexion dans une perspective plus large. Leur ambition est de contribuer à l’émergence d’une vision plus structurée du développement de Thiès, fondée sur l’intercommunalité, la participation citoyenne, la cohérence territoriale et la mobilisation de toutes les forces vives.

Pour les initiateurs, le moment est venu de penser Thiès dans une logique nouvelle, plus ambitieuse et plus solidaire, en tenant compte du poids démographique, du potentiel économique et du rôle stratégique de la ville dans l’architecture nationale.

Un appel à des retombées visibles et durables

En définitive, les membres du collectif des Assises citoyennes pour l’Indépendance 2026 se disent fiers que Thiès accueille cette grande fête nationale. Mais ils martèlent un message simple : la ville veut plus qu’un honneur symbolique. Elle veut des retombées visibles, concrètes et durables.

Pour eux, la réussite de l’édition 2026 se mesurera certes à la qualité de l’organisation, mais surtout à la capacité des autorités à transformer cet événement en opportunité réelle de développement pour la capitale du rail.

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