Thiénaba : une querelle familiale dégénère en violences et finit devant le tribunal

Tout est parti lorsqu’un père de famille, rentrant du travail, a retrouvé son enfant en pleurs. Son épouse lui a expliqué que l’enfant avait été corrigé par sa belle-sœur. Hors de lui, il s’est rendu chez cette dernière pour demander des comptes. Mais l’échange a rapidement dégénéré : les insultes ont laissé place aux coups, et la belle-sœur a été rouée de coups dans sa cuisine.



Refusant de subir en silence, cette dernière a aussitôt contacté ses deux jeunes frères. Déterminés à la défendre, ils ont quitté leur domicile à Chérif Lô pour se rendre sur les lieux. En arrivant, ils ont trouvé leur beau-frère assis dans la cour. La confrontation a été brève : ils l’ont roué de coups au point qu’il a perdu connaissance. Transporté à l’hôpital, un certificat médical a établi une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours.



Le beau-frère agressé a alors porté plainte auprès de la Brigade de gendarmerie de Thiénaba. Les deux frères, arrêtés puis placés sous mandat de dépôt, ont comparu devant le Tribunal d’instance de Thiès. À la barre, ils ont nié toute implication. Mais la victime a maintenu sa version, affirmant qu’elle avait failli perdre la vie sans l’intervention des voisins, et a réclamé 800 000 FCFA de dommages et intérêts.



Le procureur a considéré les faits établis et requis l’application de la loi. Finalement, le tribunal a déclaré les deux frères coupables et les a condamnés à une amende de 50 000 FCFA avec sursis, assortie du paiement de 200 000 FCFA de dommages et intérêts à la victime.



