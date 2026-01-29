Thiaroye : un transitaire échappe au suicide après une réprimande familiale

Vers 16 heures, le personnel du centre a remarqué un comportement inquiétant chez M. Sylla. Selon B. Ndiaye, chef d’atelier de menuiserie, l’homme fumait cigarette sur cigarette avant de se diriger vers un arbre avec une corde à la main.

« Au début, nous pensions qu’il faisait une pause. Mais quand nous l’avons vu prier tout en enroulant la corde autour de son cou, nous avons compris l’urgence de la situation », raconte M. Ndiaye.





Les employés se sont précipités pour maîtriser M. Sylla avant qu’il ne mette son geste à exécution. Quelques secondes de plus et le drame aurait été inévitable. Les policiers, alertés immédiatement, ont retrouvé l’homme en état de choc, entouré de témoins encore bouleversés.





Interrogé par les enquêteurs, M. Sylla a expliqué que son acte faisait suite aux reproches de ses parents, la veille, après une consommation excessive d’alcool.



« Je me suis senti humilié et incapable de faire face à leur colère », aurait-il confié. Cette humiliation, associée à un sentiment d’échec personnel, l’a poussé à envisager le pire.





Au Sénégal, la pression familiale et sociale peut peser lourdement sur la santé mentale, surtout lorsqu’elle se conjugue avec la consommation d’alcool. Le tabou entourant la souffrance psychologique et le manque d’accompagnement contribuent à accroître la vulnérabilité de certaines personnes.



Les spécialistes insistent sur l’importance de l’écoute et de l’accompagnement pour prévenir des drames liés à la détresse psychologique.





Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a été informé de l’incident et une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances exactes de cette tentative de suicide.



M. Sylla reste sous surveillance médicale et psychologique pour sa sécurité. Les responsables du centre Jacques Chirac ont rappelé la nécessité de rester vigilants et de sensibiliser sur la santé mentale et les comportements à risque.





Cet épisode souligne l’urgence de la prévention et du dialogue familial face à la détresse psychologique. La vigilance des témoins a permis de sauver une vie, mais il reste crucial de reconnaître et de prendre en charge les signes de souffrance avant qu’ils ne conduisent à des gestes irréversibles.

