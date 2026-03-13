Police nationale : vaste mouvement de nominations dans plusieurs régions

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a procédé à une série de nominations au sein de la Police nationale, marquée par la réaffectation de plusieurs commissaires à travers le territoire.

Ce mouvement concerne principalement des cadres supérieurs appelés à occuper de nouvelles responsabilités dans différents services et localités.

Parmi les changements notables, Daouda Bodian est désigné Commissaire spécial de Touba, tandis que Diègane Sène prend la tête du commissariat central de Guédiawaye.

Dans les régions, Tafsir Mouhamed Diop est nommé chef du service régional de sécurité publique de Sédhiou, alors que Ibrahima Diallo hérite du même poste à Kolda.

D’autres nominations concernent notamment Pathé Gaye à Bambey et El Hadji Aly Gueye à Mbacké.

Au niveau des structures spécialisées, Bintou Doumbia devient adjointe au directeur du Comité interministériel de lutte contre la drogue, tandis que Aissatou Fall est nommée à la tête de la Division de la police des étrangers.

Plusieurs autres mouvements touchent les services de renseignements, les sûretés urbaines ainsi que les commissariats d’arrondissement, traduisant une volonté de redynamiser l’organisation sécuritaire.

À travers ces affectations, les autorités entendent renforcer l’efficacité opérationnelle de la Police nationale et adapter le dispositif sécuritaire aux enjeux actuels.