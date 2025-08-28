Thiaroye : saisie de 29 kg de chanvre indien et arrestation de quatre individus

Une opération menée dans la nuit du 30 août

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a réalisé une importante saisie dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 30 août 2025, vers 3 heures du matin, quatre individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic de drogue, avec à la clé la saisie de 29 kg de chanvre indien.



Un réseau basé à Wakhinane Pikine

L’opération a été déclenchée grâce à un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un vaste réseau actif à Wakhinane Pikine. Les enquêteurs ont intercepté les suspects au moment où ils venaient de réceptionner une cargaison de drogue.



Découverte de biens liés aux activités illicites

La perquisition du domicile a permis de mettre la main sur plusieurs biens suspectés de provenir directement de ce trafic :



15 moutons et 26 volailles

1 120 000 F CFA en espèces

Une moto TVS

Un ciseau

Le chef du réseau a reconnu être le propriétaire de la drogue, admettant également que l’argent et le bétail provenaient de son commerce illicite.



Les suspects placés en garde à vue

La drogue, l’argent et les biens saisis ont été placés sous scellés. Les mis en cause sont actuellement en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau.

