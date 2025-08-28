Menu
Thiaroye : saisie de 29 kg de chanvre indien et arrestation de quatre individus


Rédigé le Dimanche 31 Août 2025 à 17:53


La police de Thiaroye a démantelé un réseau de trafic de dr@gue, arrêtant quatre suspects et saisissant 29 kg de chanvre indien, de l’argent liquide, du bétail et une moto.


 

Une opération menée dans la nuit du 30 août

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a réalisé une importante saisie dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 30 août 2025, vers 3 heures du matin, quatre individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic de drogue, avec à la clé la saisie de 29 kg de chanvre indien.

Un réseau basé à Wakhinane Pikine

L’opération a été déclenchée grâce à un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un vaste réseau actif à Wakhinane Pikine. Les enquêteurs ont intercepté les suspects au moment où ils venaient de réceptionner une cargaison de drogue.

Découverte de biens liés aux activités illicites

La perquisition du domicile a permis de mettre la main sur plusieurs biens suspectés de provenir directement de ce trafic :

  • 15 moutons et 26 volailles

  • 1 120 000 F CFA en espèces

  • Une moto TVS

  • Un ciseau

Le chef du réseau a reconnu être le propriétaire de la drogue, admettant également que l’argent et le bétail provenaient de son commerce illicite.

Les suspects placés en garde à vue

La drogue, l’argent et les biens saisis ont été placés sous scellés. Les mis en cause sont actuellement en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau.




