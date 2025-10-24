Menu
L'Actualité au Sénégal

Thaïlande: la reine mère Sirikit est morte à l'âge de 93 ans, annonce le palais


Rédigé le Vendredi 24 Octobre 2025 à 23:37 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Sirikit, l'ancienne reine de Thaïlande et mère de l'actuel roi Vajiralongkorn, est décédée ce vendredi 24 octobre 2025 à l'âge de 93 ans, a annoncé le palais dans un communiqué. Figure glamour et puissante de la famille royale, elle fut aussi l'épouse du monarque au plus long règne de l'histoire du pays, feu Bhumibol Adulyadej (1946-2016).


Thaïlande: la reine mère Sirikit est morte à l'âge de 93 ans, annonce le palais

Figure emblématique de la monarchie thaïlandaise, Sirikit fut l’épouse du roi Bhumibol Adulyadej, le monarque ayant régné le plus longtemps dans l’histoire du pays, de 1946 à 2016. Son élégance, son influence et son rôle dans la vie publique thaïlandaise lui ont valu une place prépondérante dans le cœur de nombreux Thaïlandais.

La reine Sirikit a également joué un rôle important dans la promotion de la culture thaïlandaise, du développement social et des œuvres caritatives, consolidant son image de figure à la fois glamour et puissante au sein de la famille royale.

Le palais n’a pas encore précisé les détails concernant les cérémonies funéraires. L’annonce de sa disparition marque un moment de recueillement pour la monarchie et pour le pays tout entier.



Lat Soukabé Fall

