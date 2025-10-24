Thaïlande: la reine mère Sirikit est morte à l'âge de 93 ans, annonce le palais

Figure emblématique de la monarchie thaïlandaise, Sirikit fut l’épouse du roi Bhumibol Adulyadej, le monarque ayant régné le plus longtemps dans l’histoire du pays, de 1946 à 2016. Son élégance, son influence et son rôle dans la vie publique thaïlandaise lui ont valu une place prépondérante dans le cœur de nombreux Thaïlandais.



La reine Sirikit a également joué un rôle important dans la promotion de la culture thaïlandaise, du développement social et des œuvres caritatives, consolidant son image de figure à la fois glamour et puissante au sein de la famille royale.



Le palais n’a pas encore précisé les détails concernant les cérémonies funéraires. L’annonce de sa disparition marque un moment de recueillement pour la monarchie et pour le pays tout entier.

