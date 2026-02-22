Tentative de viol sur une déficiente mentale

Un témoin a alerté la police, signalant que l’individu entraînait la victime dans un bâtiment isolé. L’homme a été surpris par les forces de l’ordre avant de commettre l’acte.

Lors de son audition, D. C. a reconnu les faits qui lui sont reprochés. La victime n’était pas présente sur les lieux au moment de l’intervention et fait l’objet de recherches actives.





Le procureur Saliou Dicko a été informé et une enquête a été ouverte pour recueillir le témoignage de la victime et établir les responsabilités. Les autorités rappellent l’importance de la vigilance des citoyens et de la signalisation de tout acte suspect pour prévenir des crimes graves.

