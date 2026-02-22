Menu
L'Actualité au Sénégal

Tentative de viol sur une déficiente mentale


Rédigé le Dimanche 22 Février 2026 à 20:51 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le samedi 21 février 2026, vers 19 h 30, la brigade de recherches du commissariat de Golf-Sud a procédé à l’arrestation de D. C., âgé de 50 ans et employé dans une société locale, pour tentative de viol sur une déficiente mentale domiciliée à la cité SHS.


Tentative de viol sur une déficiente mentale

Un témoin a alerté la police, signalant que l’individu entraînait la victime dans un bâtiment isolé. L’homme a été surpris par les forces de l’ordre avant de commettre l’acte.

 

Lors de son audition, D. C. a reconnu les faits qui lui sont reprochés. La victime n’était pas présente sur les lieux au moment de l’intervention et fait l’objet de recherches actives.
 

Le procureur Saliou Dicko a été informé et une enquête a été ouverte pour recueillir le témoignage de la victime et établir les responsabilités. Les autorités rappellent l’importance de la vigilance des citoyens et de la signalisation de tout acte suspect pour prévenir des crimes graves.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags