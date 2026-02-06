Tentative de meurtre à Keur Massar : deux policiers blessés à la machette

es policiers avaient suivi un renseignement anonyme signalant un trafic intense autour d’une mosquée et d’un bassin. Les individus surnommés « Gora » et « Maco » étaient soupçonnés de conditionner la drogue dans une chambre avant de la livrer par des jeunes conducteurs de motos jakarta.





Au cours de l’opération, deux individus ont surgit armés de machettes, et la famille et des voisins ont participé à l’attaque en lançant des pierres. L’agent L.S.C. a reçu des coups à la tête et aux côtes, tandis que son collègue P.A.S. a été touché à la jambe.





Malgré la violence, les policiers ont maîtrisé les suspects et procédé à une fouille complète du domicile. Les saisies comprenaient 37 cornets de chanvre, un sachet en vrac, deux machettes, une pompe à gaz asphyxiant, deux motos Jakarta et deux téléviseurs.





Sept individus ont été présentés au parquet pour tentative de meurtre sur agent de police, offre et cession de drogue, coups et blessures volontaires, menaces de mort, vol et rébellion. L’enquête se poursuit pour identifier d’autres complices éventuels.

