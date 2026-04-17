Trafic de téléphones volés : le commissariat U15 casse un réseau bien organisé

Selon nos informations, tout est parti d’un vol de téléphone signalé dans la zone de Cambérène. Cet incident, en apparence isolé, a en réalité servi de point de départ à une enquête approfondie. Les policiers ont rapidement compris qu’ils avaient affaire à un réseau organisé, impliqué dans la collecte et la revente d’appareils volés.





Grâce à un travail d’investigation minutieux, les éléments du commissariat U15 ont réussi à remonter progressivement la chaîne du recel jusqu’au célèbre rond-point « Case Bi », identifié comme un point névralgique du trafic. C’est à cet endroit stratégique que l’intervention décisive a été menée, aboutissant à l’interpellation de deux suspects directement impliqués dans cette activité illicite.





Placés en garde à vue, les deux individus ont ensuite été déférés devant les autorités judiciaires compétentes. Leur arrestation pourrait permettre de remonter encore plus haut dans la hiérarchie du réseau, les enquêteurs soupçonnant l’existence d’autres complices.





Le bilan matériel de l’opération est particulièrement significatif : pas moins de 42 téléphones portables ont été saisis. Ces appareils proviennent de divers vols et agressions enregistrés dans plusieurs zones de Dakar, confirmant l’ampleur du phénomène.





Un élément encourageant dans cette affaire reste l’identification déjà effective de huit victimes, qui ont pu reconnaître formellement leurs téléphones parmi les objets récupérés. Toutefois, de nombreux appareils restent encore en attente d’identification, ce qui laisse présager un nombre de victimes bien plus élevé.





Face à cette situation, la police lance un appel à la population. Toute personne ayant récemment été victime d’un vol de téléphone est invitée à se rapprocher du Commissariat des Parcelles Assainies afin de vérifier si son appareil figure parmi ceux récupérés.





Les autorités rappellent également la mise à disposition de la ligne verte gratuite 800 00 17 00, un outil essentiel pour signaler tout acte suspect ou fournir des informations pouvant aider les enquêteurs dans la lutte contre ce type de criminalité.





Cette opération illustre une fois de plus la persistance du phénomène de recel au Sénégal, mais aussi la détermination des forces de sécurité à démanteler ces réseaux qui alimentent l’insécurité urbaine.

