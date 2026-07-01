Tentative d'extorsion à Yeumbeul : six personnes entre les mains de la justice

L'affaire a débuté dans la nuit du 27 juin 2026. Vers 1 h 30 du matin, un homme identifié sous les initiales L.F. s'est présenté au commissariat pour dénoncer une tentative d'extorsion. Selon ses déclarations, il avait fait la connaissance d'un individu nommé A.T. sur TikTok, avant d'être invité à le rejoindre à Mbour.





Une fois sur place, dans une chambre plongée dans l'obscurité, un second homme, I.T., aurait fait irruption armé d'une machette. Les deux suspects auraient accusé L.F. d'homosexualité, pris des photographies compromettantes et exigé le paiement de 200 000 francs CFA, menaçant de diffuser les images en cas de refus.





Prétextant devoir récupérer l'argent à son domicile situé à Boune, à Dakar, L.F. a profité de l'occasion pour alerter la police. Les éléments de la Brigade de recherches de Yeumbeul-Comico sont rapidement intervenus et ont procédé à l'interpellation des trois hommes.





Au cours des auditions, I.T. a reconnu avoir réclamé les 200 000 francs CFA, tout en désignant A.T. comme l'initiateur du plan. Ce dernier a également admis les faits, affirmant avoir agi après avoir reçu, selon lui, des avances à caractère sexuel de la part de L.F.





L'enquête a ensuite pris une autre tournure. L'exploitation du téléphone portable de L.F. a permis aux enquêteurs de découvrir des échanges avec plusieurs personnes résidant à Yeumbeul, Keur Mbaye Fall et Pikine. Ces investigations ont conduit à l'interpellation de trois autres individus.





Les analyses et les auditions menées par les enquêteurs ont conduit à retenir plusieurs chefs d'accusation. Des examens sérologiques ont également révélé que trois des personnes mises en cause sont porteuses du VIH. Selon les éléments de l'enquête, certains des suspects ont reconnu avoir entretenu des relations sexuelles consenties entre eux, tandis qu'un autre a contesté toute relation, affirmant connaître uniquement L.F. par l'intermédiaire de TikTok.





L'exploitation des téléphones portables a également permis aux enquêteurs de découvrir des conversations échangées sur WhatsApp et Messenger, considérées comme des éléments de preuve dans le cadre de la procédure.



À l'issue de leur garde à vue, les six personnes ont été déférées devant le procureur près le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Les poursuites portent notamment sur des faits présumés de tentative d'extorsion de fonds, de chantage, d'actes contre nature, de transmission volontaire du VIH et de mise en danger de la vie d'autrui. L'affaire suit désormais son cours devant la justice, où les responsabilités de chacun devront être établies dans le respect de la présomption d'innocence.

