Louga : des malfaiteurs armés ouvrent le feu avant de dévaliser un point Wave

Selon les premiers éléments, l'attaque est survenue peu après 21 heures. Les assaillants, arrivés à bord d'un véhicule de type L200, étaient munis d'armes à feu et de coupe-coupes. Ils ont agi avec une rapidité et une coordination qui laissent penser à une opération minutieusement préparée.





Abdoulaye Niang, témoin direct de la scène, a raconté qu'il venait de rejoindre le point de service pour relever l'équipe de permanence afin de permettre à ses collègues de terminer leur journée de travail. C'est à cet instant précis que le commando a fait irruption dans les locaux.





Une partie des braqueurs s'est immédiatement dirigée vers la caisse pour s'emparer de l'argent liquide ainsi que des téléphones portables servant aux opérations de transfert d'argent. Pendant ce temps, les autres membres du groupe sont restés à l'extérieur afin de sécuriser leur fuite.





Pour dissuader toute tentative d'intervention des habitants du quartier, ces derniers ont tiré plusieurs coups de feu en l'air, provoquant un mouvement de panique aux alentours. Terrorisés, les riverains n'ont pu qu'assister, impuissants, au déroulement du braquage.





Après avoir mis la main sur leur butin, les assaillants ont quitté les lieux à toute vitesse avant même l'arrivée des forces de sécurité.





Le montant du préjudice est estimé à près de 10 millions de francs CFA, comprenant les liquidités dérobées et plusieurs téléphones portables utilisés pour les transactions financières.





Une enquête a été ouverte par les services de sécurité afin d'identifier les auteurs de cette attaque, de retracer leur itinéraire et de les traduire devant la justice. Les enquêteurs exploitent les premiers témoignages recueillis sur place ainsi que tout indice susceptible de conduire à l'arrestation des membres de cette bande organisée.



Ce nouveau braquage relance les inquiétudes concernant la sécurité des points de services de transfert d'argent, de plus en plus ciblés par des bandes criminelles en raison des importantes sommes d'argent qui y transitent quotidiennement.

