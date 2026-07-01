Meurtre présumé à Oussouye : les gendarmes empêchent le lynchage du principal suspect

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, Kanka Valentin Diatta, tisserand originaire de Mlomp Etébemaye, célibataire et sans enfant, a été découverte sans vie vers 17 heures. C'est le propriétaire de la maison où il logeait qui a fait la macabre découverte. Le corps gisait dans le couloir de l'habitation, baignant dans une mare de sang, laissant penser à une mort violente.





Alertés, les gendarmes de la brigade territoriale d'Oussouye se sont rapidement rendus sur les lieux afin de procéder aux premières constatations. Les investigations menées dans les heures qui ont suivi ont conduit les enquêteurs au domicile d'Ibrahima Diatta, un cultivateur domicilié à Loudia Diola.





L'homme, considéré à ce stade comme le principal suspect, a été retrouvé en possession d'une arme présentant des traces de sang. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si cette arme est bien celle qui a servi à commettre le crime. Des analyses techniques et scientifiques devraient permettre de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.





Face à la vive émotion suscitée par cette affaire, les gendarmes ont rapidement extrait le suspect de son domicile pour le placer sous leur protection. Cette mesure visait notamment à empêcher toute tentative de justice populaire, alors que plusieurs habitants, profondément choqués par le drame, s'étaient rassemblés sur place.





Le corps de Kanka Valentin Diatta a été transporté à la morgue du centre de santé d'Oussouye, où il doit faire l'objet des examens médico-légaux nécessaires à la poursuite de l'enquête.





Les circonstances exactes de ce décès restent encore inconnues. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir le déroulement des faits, de déterminer le mobile éventuel et de situer les responsabilités. À ce stade de la procédure, le suspect bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue.



Cette affaire a plongé les populations de Loudia Diola et de la commune de Mlomp dans une profonde consternation. Les habitants espèrent désormais que l'enquête permettra de faire toute la lumière sur ce drame qui a coûté la vie à Kanka Valentin Diatta.

