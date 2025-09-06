Tentative d’évasion au Camp pénal : un détenu rattrapé après une fuite spectaculaire

Le 2 septembre dernier, une tentative d’évasion spectaculaire a secoué le Camp pénal de Liberté VI. Selon les révélations du quotidien Libération, un détenu condamné à quatre ans de prison pour vol en réunion a réussi à s’échapper brièvement avant d’être rattrapé à quelques mètres seulement de sa cellule d’origine.



Il était environ 20 heures lorsque M. Ndiaye, le prisonnier en question, a profité d’une conjoncture particulière : l’arrivée de détenus transférés de Rebeuss et une coupure d’électricité ayant plongé la prison dans le noir. Il aurait alors escaladé la toiture du quartier de haute sécurité, franchissant barbelés et obstacles dans une atmosphère tendue.



Un agent en poste au mirador a rapidement donné l’alerte et effectué des tirs de sommation. Malgré la réaction immédiate des gardiens, l’homme est parvenu à s’échapper temporairement, semant ses poursuivants dans l’enceinte pénitentiaire.



Sa cavale fut toutefois de courte durée. Le fugitif a été neutralisé dans le camp voisin du Groupement mobile d’intervention (GMI) de Sékou Mballo, où il avait fini sa course. Il a été reconduit sous forte escorte dans sa cellule.



Une enquête a été ouverte pour comprendre les failles ayant permis cette intrusion dans le périmètre le plus sécurisé de la prison, soulevant de sérieuses interrogations sur les dispositifs de surveillance en place.



🔹dakaractu