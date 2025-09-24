Grand Yoff : Un homme arrêté pour le vol d’un bœuf de race Gobra

Le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a mis la main, ce 1er octobre 2025, sur un individu impliqué dans le vol d’un bœuf de race Gobra, de couleur marron et originaire du Niger.



Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime avait acquis l’animal en août dernier pour la somme de 575 000 francs CFA. Faute d’espace, elle l’avait confié à un ami habitant à Khar Yalla. Mais, le 22 septembre, aux environs de 11 heures, ce dernier l’a informée par téléphone de la disparition du bœuf.



Pour aider les enquêteurs, la victime a remis aux autorités les images d’une caméra de surveillance privée filmant la ruelle où l’animal avait été gardé. Ces images ont permis d’identifier le véhicule utilisé pour le transport.



Entendu par la police, le chauffeur du véhicule a déclaré avoir été sollicité par un individu pour convoyer un bœuf vers le marché SOGAS (ex-SERAS) contre une rémunération de 20 000 francs CFA.



Les investigations ont ensuite conduit les limiers jusqu’à Arafat, où le suspect a été interpellé le 1er octobre. Lors de son audition, il a reconnu les faits, admettant avoir loué le véhicule pour déplacer le bœuf vers le marché aux alentours de 5 heures du matin.



Il a ensuite confié avoir revendu l’animal à un éleveur rencontré sur place pour la somme de 150 000 francs CFA.



Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour tenter de retrouver le bœuf ou le nouvel acquéreur.

