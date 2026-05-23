Tentative d’agression à Linguère : les cris d’une enfant de 11 ans évitent le pire

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se sont produits après une visite effectuée à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Linguère. Le suspect aurait proposé à la jeune fille de la raccompagner gratuitement, profitant de son jeune âge et de sa vulnérabilité pour gagner sa confiance.





Mais au lieu de suivre le trajet normal, l’homme aurait tenté de conduire l’enfant vers une zone isolée, loin des regards. Comprenant le danger, la fillette aurait commencé à crier de toutes ses forces pour attirer l’attention.





Ses cris ont été entendus par un vigile en poste non loin des lieux. Ce dernier est immédiatement intervenu, obligeant le suspect à interrompre son acte présumé. Grâce à cette réaction rapide, le pire a pu être évité.





Alertées, les forces de sécurité ont rapidement procédé à l’interpellation du mis en cause. Placé en garde à vue, il a ensuite été déféré devant le parquet où il devra répondre des faits qui lui sont reprochés.





Cette affaire relance une nouvelle fois le débat sur la sécurité des enfants, notamment dans les zones urbaines et périphériques où les mineurs sont parfois exposés à de graves dangers. Beaucoup d’habitants saluent aujourd’hui l’attitude héroïque du vigile, considéré comme celui qui a sauvé la fillette d’un sort tragique.





Dans plusieurs quartiers de Linguère, l’émotion reste vive. Des parents appellent à plus de vigilance et demandent aux autorités de renforcer les dispositifs de protection autour des écoles, des marchés et des lieux publics fréquentés par les enfants.

