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Tensions à Thiénaba autour d’une opération de terrassement sur un champ


Rédigé le Vendredi 8 Mai 2026 à 07:07 | Lu 73 fois Rédigé par


Une opération de terrassement a provoqué de fortes tensions à Thiénaba après la contestation des propriétaires du terrain. Les autorités sont appelées à intervenir.


Tensions à Thiénaba autour d’une opération de terrassement sur un champ

 

Une intervention de terrassement réalisée ce jour à Thiénaba a provoqué une vive tension entre les occupants du site et les personnes mobilisées pour les travaux. La situation aurait pu dégénérer sans l’intervention rapide des forces de l’ordre.
Selon les informations recueillies, des membres d’une famille se présentant comme propriétaires du champ concerné ont tenté d’empêcher l’avancée de l’engin utilisé pour les travaux, un caterpillar, en bloquant son passage.
Face à la presse, les intéressés ont dénoncé une tentative visant, selon eux, à s’approprier illégalement un terrain appartenant à leur famille.
L’opération a finalement été interrompue, même si une partie importante du champ avait déjà été endommagée avant l’arrivée des propriétaires sur les lieux.
La famille concernée a appelé les autorités à intervenir rapidement et à envoyer les services compétents afin de trouver une solution au différend et d’éviter toute aggravation de la situation.



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