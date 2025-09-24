Menu
Téléphone à l’école : le ministre précise que l’interdiction n’est pas totale


Le ministre de l’Éducation, Moustapha Guirassy, souligne que l’usage du téléphone à l’école reste possible à la demande des enseignants ou pour des raisons de sécurité, malgré l’arrêté ministériel d’interdiction.


À Dakar, le ministre de l’Éducation nationale Moustapha Guirassy a indiqué vendredi que l’interdiction du téléphone à l’école n’est pas absolue. Selon lui, cet outil peut être autorisé lorsqu’il est demandé par les enseignants ou pour des motifs liés à la sécurité, notamment pour les élèves en situation de handicap.

Il a expliqué que cette mesure vise avant tout à protéger les apprenants des risques d’addiction au téléphone, à renforcer leur concentration et à favoriser le développement de leurs capacités cognitives.

Le ministre affirme avoir constaté une large adhésion des Sénégalais – familles, parents, élèves et enseignants – à cette décision, prise à la suite de consultations avec les acteurs du système éducatif. Il rappelle que plusieurs écoles d’excellence appliquent déjà cette interdiction, et que les élèves concernés se disent satisfaits, utilisant leur téléphone uniquement en dehors de l’école.

Toutefois, certains enseignants et parents estiment que l’usage du téléphone peut parfois s’avérer nécessaire et regrettent l’interdiction. Ils soulignent que, dans certains cas, il constitue un moyen de sécurité pour les élèves.




