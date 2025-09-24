Menu
Opérations de la Gendarmerie nationale : plus de 80 interpellations et saisies de drogue à Dakar et Podor


La Gendarmerie nationale a mené, les 25 et 26 septembre, des opérations de sécurisation à Dakar et Podor, aboutissant à plus de 80 interpellations, plusieurs saisies de chanvre indien, de motos et d’ordinateurs.


La Gendarmerie nationale a conduit, les 25 et 26 septembre 2025, plusieurs opérations de sécurisation et de lutte contre la criminalité dans ses zones de compétence, mobilisant des moyens humains, logistiques et cynophiles.

À Dakar, la Compagnie de Gendarmerie, appuyée par un escadron de la Légion d’Intervention et deux équipes cynophiles, a mené une vaste opération entre 8 heures et 18 heures. Le dispositif, couvrant l’ensemble des localités placées sous sa responsabilité, a permis :

  • l’interpellation de 84 personnes, dont 6 femmes,

  • l’immobilisation de 13 motos et 2 véhicules,

  • la saisie de 9 ordinateurs, 5 kg de chanvre indien, des boissons alcoolisées et un téléphone portable,

  • ainsi que la perception de 75 000 F CFA en amendes forfaitaires.

Dans la nuit du 25 au 26 septembre, la brigade territoriale de Podor, avec l’appui de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), a interpellé cinq individus impliqués dans un trafic de drogue à Thillé Boubacar. L’opération, rendue possible grâce à un renseignement recueilli lors d’une patrouille, a conduit à la saisie de :

  • 2,5 kg de chanvre indien,

  • 248 200 F CFA en espèces, supposés provenir de la vente,

  • 7 téléphones portables,

  • et 2 motos de marque KTM et Husin.

Ces opérations, inscrites dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, traduisent la détermination de la Gendarmerie nationale à lutter contre les trafics illicites, les cambriolages et toutes formes de criminalité.




