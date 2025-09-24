Menu
Tivaouane : les forces de sécurité formées au pilotage de drones dans le cadre du programme Sénégal Digital Show


Rédigé le Samedi 27 Septembre 2025 à 10:20


À Tivaouane, une dizaine d’agents des forces de défense et de sécurité suivent une formation au pilotage de drones, intégrée au programme national Sénégal Digital Show, qui vise aussi à former 500 jeunes aux compétences numériques.


Une dizaine d’agents des forces de défense et de sécurité (FDS) participent à Tivaouane, dans la région de Thiès, à une formation au pilotage de drones. Cette session s’inscrit dans le cadre du programme national « Sénégal Digital Show », destiné à doter 500 jeunes de compétences numériques monétisables.

Les participants, issus de différents corps, se familiarisent avec l’usage des drones afin de renforcer leur efficacité opérationnelle, notamment dans les missions de secours, de surveillance et de sécurisation.

Le sergent-chef Cheikh Omar Sow, sapeur-pompier, a souligné que cet apprentissage facilitera considérablement leur travail : « Dans les opérations de reconnaissance des sites en détresse, l’usage des drones permet d’identifier rapidement les zones sinistrées et de mieux coordonner les interventions. » Il a ajouté que ces équipements ne se limitent pas à la reconnaissance, citant l’existence de drones extincteurs et de surveillance, capables d’appuyer efficacement les secours.

De son côté, l’agente de police Ndèye Awa Guèye a mis en avant la complémentarité entre cette technologie et les missions sécuritaires quotidiennes : « La manipulation du drone et la sécurisation, qui est notre métier, sont intimement liées. Cette formation va beaucoup nous servir. »

L’adjudant Cheikh Gaye, du commissariat urbain de Tivaouane, a rappelé que cette session s’inscrit dans un programme plus large : « Depuis mercredi, nous suivons des modules en marketing digital, développement web et multimédia. Le volet consacré aux drones est essentiel, car il répond directement à nos défis opérationnels. »

Tous les participants ont insisté sur la nécessité de pérenniser et d’élargir ces formations afin de consolider les capacités des FDS, tant dans la gestion des urgences que dans les missions de prévention et de surveillance.

Lancée mercredi à la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Tivaouane, cette étape du Sénégal Digital Show vise à renforcer l’accès au numérique. Le programme prévoit une tournée dans les 46 départements du pays, avec l’ambition de former 20 000 jeunes aux métiers du digital et de contribuer à la création de 600 startups d’ici 2026.




