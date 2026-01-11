Tapis rouge pour les Lions : le Sénégal en fête avant la parade de mardi

Rédigé le Lundi 19 Janvier 2026 à 23:08

Le Sénégal savoure pleinement son sacre continental. Après leur victoire historique face au Maroc (1-0 après prolongation) en finale de la CAN 2025, les Lions de la Téranga ont regagné le pays dans la nuit du 19 janvier, peu après minuit, à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

À leur arrivée, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, accompagné du Premier ministre Ousmane Sonko, de plusieurs membres du gouvernement et d’une foule immense de supporters, étaient présents pour accueillir les nouveaux champions d’Afrique.



Une nation en communion

De Dakar à Thiès, de Saint-Louis à Ziguinchor, de Kaolack à Tambacounda, les Sénégalais ont célébré ensemble ce retour triomphal. Drapeaux brandis, chants patriotiques, klaxons et scènes de liesse ont marqué cette nuit mémorable, symbole d’une nation unie derrière son équipe.



Le tapis rouge déroulé à l’AIBD a incarné la reconnaissance de tout un peuple envers des joueurs qui ont offert au Sénégal une deuxième étoile historique.



Une victoire qui dépasse le football

Au-delà du sport, ce sacre est perçu comme un moment fort de cohésion nationale. La présence conjointe du chef de l’État et du Premier ministre a renforcé la dimension institutionnelle et symbolique de cet accueil, illustrant l’unité entre le peuple et ses dirigeants.



Mardi 20 janvier, l’apothéose avec la parade nationale

Les célébrations atteindront leur point culminant mardi 20 janvier, avec la grande parade nationale. Les Lions de la Téranga défileront trophée en main pour partager leur victoire avec le peuple sénégalais.

Dans toutes les régions, l’attente est immense. Tout le Sénégal est en fête, et la CAN 2025 restera à jamais gravée dans l’histoire du pays.