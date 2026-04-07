Tambacounda : un maçon autodidacte réalise son rêve en fabriquant un hélicoptère fonctionnel

À Tambacounda, un habitant du quartier Gourel Amat attire désormais l’attention grâce à une réalisation hors du commun. Mamadou Sow, maçon de profession âgé de 57 ans, a conçu un hélicoptère capable de voler, fruit de plusieurs années d’efforts et d’une passion née dès son enfance.

Dans sa maison transformée en atelier, visiteurs, curieux et acteurs des médias se succèdent pour découvrir cet appareil fabriqué à partir de matériaux récupérés. L’engin, conçu en métal et équipé d’un moteur de type R9 de six chevaux, peut atteindre une vitesse de 200 km/h et s’élever jusqu’à 40 mètres d’altitude.

Autodidacte, Mamadou Sow explique que son intérêt pour les hélicoptères remonte à ses jeunes années, lorsqu’il fabriquait déjà de petits modèles avec du fil de fer. Ce projet, qu’il a mené sur une période de quatre ans, représente pour lui l’aboutissement d’un rêve d’enfance.

La réalisation n’a toutefois pas été sans obstacles. L’inventeur souligne les difficultés liées à l’accès au matériel dans une région éloignée des grands centres économiques. Il précise avoir utilisé principalement des éléments récupérés, avec l’aide de son fils soudeur, faute de pouvoir se procurer des matériaux plus adaptés comme l’aluminium.

Malgré ces contraintes, il est parvenu à assembler et piloter lui-même son appareil, une compétence acquise de manière autonome. Un accident de travail l’a même contraint à interrompre son projet pendant plusieurs mois, sans pour autant entamer sa détermination.

Aujourd’hui, Mamadou Sow ambitionne d’aller plus loin. Il souhaite créer une structure pour développer ses projets, améliorer ses compétences et transmettre son savoir aux jeunes. Il lance ainsi un appel à l’accompagnement des autorités pour soutenir son initiative.

Cette démarche a déjà retenu l’attention de responsables publics. En visite dans la région, le directeur général de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises a salué cette initiative locale et promis un appui pour structurer le projet.

Un accompagnement est envisagé, incluant la mise à disposition d’équipements, un cadre de travail adapté et des opportunités de formation. L’objectif est de permettre à l’inventeur de développer davantage ses compétences et de concrétiser son potentiel.

Au-delà de l’exploit individuel, ce projet est perçu comme une opportunité pour la région, notamment en matière d’innovation et de développement local, avec la possibilité à terme de contribuer à réduire l’isolement de certaines zones.