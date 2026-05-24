Podor : un enfant de 4 ans meurt par noyade à Médina Ndiathbé

Un drame s’est produit dimanche dans la commune de Médina Ndiathbé, située dans le département de Podor, où un enfant de quatre ans a trouvé la mort par noyade.

Selon des informations recueillies auprès de la famille, l’accident est survenu vers 13 heures dans un bras du fleuve Sénégal. L’enfant se baignait avec d’autres camarades dans ce cours d’eau, alors que de fortes chaleurs frappaient la zone.

D’après des témoins, le corps de la victime a été sorti de l’eau avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Des éléments de la gendarmerie se sont déplacés sur les lieux afin de procéder aux constatations nécessaires pour déterminer les circonstances exactes du drame.