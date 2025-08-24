Tambacounda : un émigré escroqué en tentant de retrouver sa femme disparue

À Tambacounda, un émigré établi en France a été victime d’une arnaque alors qu’il tentait de retrouver sa femme disparue depuis plusieurs années.



L’histoire remonte à 2010, lorsque l’homme épouse une femme qu’il laisse au pays en repartant en France. Il lui envoie par la suite environ 70 millions FCFA pour gérer le foyer et acquérir des biens. Mais son épouse mène une double vie et épouse secrètement un ancien compagnon. Jugée par contumace, elle est condamnée pour abus de confiance à une peine de prison ferme et au remboursement de 80 millions FCFA avant de disparaître.



En 2022, l’émigré engage un individu se présentant comme détective privé, qui lui promet de retrouver sa femme. Prétextant des frais de recherche, ce dernier réussit à lui soutirer 10 millions FCFA avant de s’évanouir dans la nature.



La supercherie prend fin le 19 août 2025, lorsque la brigade de recherches de Tambacounda interpelle l’escroc, qui a depuis été déféré devant la justice.



aps

