Tambacounda : un ancien militaire usurpe l’identité de sa femme pour escroquer 267 000 FCFA


Rédigé le Mardi 26 Août 2025 à 15:37 | Lu 39 fois Rédigé par


À Tambacounda, un ex-militaire accro au pari-foot a usurpé l’identité de son épouse pour soutirer 267 000 FCFA à ses collègues avant d’être arrêté.


À Tambacounda, un ancien militaire accro aux paris sportifs a trouvé une combine aussi audacieuse qu’illégale pour couvrir ses pertes : se faire passer pour son épouse et soutirer de l’argent à ses collègues.

Tout a commencé en août, lorsqu’il a récupéré le téléphone de sa femme et y a installé une application de paris en ligne. Après plusieurs mises perdues, il a décidé d’usurper l’identité de sa conjointe, sage-femme, en contactant ses collègues et amies pour leur demander un soutien financier sous de faux prétextes. Ces dernières, pensant aider la véritable sage-femme, lui ont envoyé de l’argent, ce qui lui a permis de réunir 267 000 FCFA.

La tromperie a rapidement été découverte. Les victimes ont saisi la justice et une enquête a permis aux gendarmes d’identifier le véritable auteur. Une réquisition adressée à un opérateur de transfert d’argent a confirmé que le compte bénéficiaire appartenait à l’ex-militaire.

Face aux preuves, il a reconnu les faits et sollicité la clémence. Il a toutefois été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement.

