Tambacounda : trois personnes calcinées dans un violent accident sur la RN7

D’après les premières informations, une moto transportant trois personnes aurait tenté un dépassement avant de percuter violemment un camion transportant un conteneur. Sous la violence du choc, le deux-roues s’est retrouvé coincé sous le poids lourd, provoquant un incendie immédiat.





Les trois occupants de la moto sont morts sur le coup. Leurs corps ont été entièrement calcinés par les flammes, rendant leur identification extrêmement difficile.





Les sapeurs-pompiers et les éléments de la gendarmerie se sont rapidement rendus sur les lieux pour maîtriser le feu et effectuer les constatations d’usage. Les dépouilles ont ensuite été transférées à la morgue du Centre hospitalier régional de Tambacounda.





Ce nouveau drame relance le débat sur l’insécurité routière dans cette partie du Sénégal. Les populations réclament l’installation urgente de ralentisseurs et un renforcement des contrôles sur cet axe particulièrement dangereux.





Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

