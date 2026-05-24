Tabaski 2026 : Habib Kane multiplie les actions sociales dans la cité du Rail

Lors de cette initiative sociale, plusieurs familles ont bénéficié de moutons de Tabaski ainsi que de kits alimentaires composés d’oignons, de pommes de terre, de riz, d’huile et d’autres produits de première nécessité. Une action fortement saluée par les habitants du quartier, confrontés à la hausse des dépenses liées à la fête religieuse.





Très connu dans la cité du Rail pour ses actions sociales, Habib Kane multiplie depuis plusieurs années les gestes de solidarité envers les couches vulnérables, notamment durant la Korité et la Tabaski. Ses distributions régulières de denrées et d’aides sociales lui valent une forte proximité avec les populations locales.





Face aux bénéficiaires et à ses partisans réunis à Diakhao, Habib Kane a une nouvelle fois affiché sa détermination politique.





« Je jure de gagner la mairie de Thiès afin de poursuivre ces actions sociales et être davantage au service des populations », a-t-il déclaré.





Cette sortie politique, combinée à ses actions de terrain, renforce davantage son image d’acteur engagé auprès des habitants de Thiès. Pour plusieurs bénéficiaires, cette distribution de moutons et de denrées représente un véritable soulagement à quelques jours de la Tabaski.

