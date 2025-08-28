Tambacounda : le poste de santé des Abattoirs toujours sans équipements six mois après son inauguration





Le poste de santé des Abattoirs, à Tambacounda, fait face à une situation préoccupante liée à l’absence d’équipements médicaux. L’infirmier en chef, Thierno Diallo, a révélé mercredi que, depuis son inauguration en mars dernier, le bâtiment est resté vide de matériel.



Lors de la réception d’une table d’accouchement et d’un pèse-bébé offerts par l’association de ressortissants « Tout Tambacounda », il a dénoncé des conditions de travail très difficiles. Le poste de santé, qui couvre près de 23 000 habitants, ne dispose actuellement que d’un infirmier et d’une sage-femme.



En août seulement, environ 800 patients y ont été consultés et une dizaine d’accouchements réalisés, malgré le sous-équipement de la structure. « Nous nous débrouillons pour assurer les soins et les accouchements », a regretté M. Diallo, qui plaide pour un appui urgent des pouvoirs publics afin de doter le poste de santé du matériel nécessaire.



Le centre avait été inauguré le 23 mars dernier par le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, en présence du gouverneur de région et du maire de la ville.

