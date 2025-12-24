Menu
Émigration irrégulière : 174 migrants secourus à 70 km au large de Dakar


Rédigé le Jeudi 25 Décembre 2025 à 01:25


Les opérations de surveillance maritime menées par la Marine nationale sénégalaise continuent de porter leurs fruits face à la recrudescence des départs clandestins par voie maritime. Le mardi 23 décembre 2025, une pirogue transportant 174 migrants en situation irrégulière a été interceptée et secourue à environ 70 kilomètres au large de Dakar, selon une source militaire.


L’embarcation, surchargée et visiblement en difficulté, a été repérée lors d’une patrouille de routine dans les eaux sénégalaises. Une intervention rapide a permis d’éviter le pire, alors que les conditions de navigation devenaient de plus en plus risquées pour les passagers, exposés aux dangers de la haute mer.

Après leur sauvetage, les migrants ont été escortés et débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été pris en charge par les services compétents. Des procédures d’identification et d’assistance humanitaire ont été engagées, conformément aux dispositifs en vigueur.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de recrudescence des tentatives d’émigration irrégulière, particulièrement en cette période de fin d’année. Malgré les campagnes de sensibilisation et les risques largement documentés, de nombreux candidats continuent de s’aventurer en mer à bord d’embarcations de fortune, souvent au péril de leur vie.

La Marine nationale réaffirme, à travers ces interventions, sa détermination à sécuriser les côtes sénégalaises et à lutter contre les réseaux de migration clandestine.



Lat Soukabé Fall

