Accident mortel à Kaolack : un motocycliste perd la vie à Sing Sing

Un grave accident de la route a entraîné le décès d’un jeune homme, ce lundi 26 janvier 2026, dans la zone de Sing Sing, située dans la commune de Kaolack.



D’après des informations recueillies par Dakaractu Kaolack, le drame s’est produit vers 15 heures. La victime circulait à moto de type Jakarta lorsqu’elle a été violemment heurtée par un camion de vidange. Le choc a été fatal, le décès étant survenu immédiatement, avant toute intervention des secours.



Les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation du corps vers la morgue de l’hôpital régional de Kaolack. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer avec précision les causes et les circonstances de cet accident.

