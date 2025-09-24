Menu
L'Actualité au Sénégal

Tambacounda : Deux trafiquants arrêtés avec 230 comprimés de Tramadol Rayol


Rédigé le Dimanche 12 Octobre 2025 à 10:54 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade régionale des stupéfiants frappe fort dans la lutte contre le trafic de drogue

La lutte contre le trafic de stupéfiants ne faiblit pas à Tambacounda.
Le 9 octobre 2025, une opération menée par la Brigade régionale des stupéfiants, relevant de l’OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants), a permis de mettre la main sur deux individus impliqués dans un réseau d’importation et de distribution de produits psychotropes.


Tambacounda : Deux trafiquants arrêtés avec 230 comprimés de Tramadol Rayol

Selon des informations policières relayées par Senego, la descente s’est soldée par la saisie de 230 comprimés de Tramadol Rayol, un puissant analgésique souvent détourné de son usage médical pour ses effets euphorisants.
Les enquêteurs ont également saisi une moto “Jakarta”, deux téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent dont le montant n’a pas été communiqué.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue, le temps pour les enquêteurs de remonter la filière et d’identifier leurs éventuels complices.
À l’issue de l’enquête préliminaire, ils seront déférés devant le parquet de Tambacounda pour répondre des faits de trafic et détention de produits pharmaceutiques psychotropes.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre le trafic de drogue, qui vise à endiguer la prolifération du Tramadol et d’autres substances illicites dans les régions de l’Est, souvent utilisées comme zones de transit vers d’autres localités du pays.



Lat Soukabé Fall

