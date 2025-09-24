Tambacounda : 75 personnes interpellées et 94 motos immobilisées lors d’une vaste opération de sécurisation

Le commissariat central de police de Tambacounda a lancé, mardi, une vaste opération de sécurisation couvrant la ville et ses environs. Au terme de cette première phase, 75 personnes ont été interpellées et 94 motos immobilisées pour défaut de pièces et autres infractions routières, selon le commissaire principal Babacar Sarr.



Une mobilisation de toutes les unités de police

L’opération a mobilisé l’ensemble des entités de la police nationale présentes à Tambacounda. Les patrouilles ont ciblé les zones considérées comme criminogènes ainsi que les lieux de forte affluence. « Nous avons investi tout le secteur où se cachent souvent les malfaiteurs », a indiqué le commissaire Sarr.



Lutte contre les vols et agressions

Cette initiative répond à une recrudescence des cas d’agressions, de vols à l’arraché, de vols de motos et même de bétail. Les contrôles d’identité, effectués à des heures sensibles, ont contribué à augmenter le nombre d’interpellations. « Beaucoup de personnes circulaient sans pièces d’identité », a expliqué le commissaire, soulignant que la mesure vise avant tout à rassurer la population.



Le phénomène des motos Jakarta dans le viseur

Selon Babacar Sarr, l’essor des motos Jakarta est directement lié à la hausse des vols à l’arraché dans la ville. « Tambacounda était une ville calme. Ce sont les motos Jakarta qui ont favorisé ce phénomène », a-t-il regretté, tout en insistant sur la nécessité d’une présence policière renforcée.



Une opération appelée à durer

Les autorités prévoient de prolonger l’opération sur une période de deux mois, avec des patrouilles diurnes et nocturnes. Chaque jour, au moins trois véhicules sillonnent désormais les grandes artères de la ville de 8h à 15h.



Le commissaire principal a salué les résultats obtenus dès cette première étape et a invité les populations à collaborer étroitement avec la police pour dénoncer les malfaiteurs, affirmant que la sécurité des habitants reste la priorité absolue.

