Au cœur de cette affaire, A. C., mari de M. C., qui affirme avoir découvert son épouse en compagnie d’un autre homme. D’après les informations rapportées par L’Observateur, les faits se sont déroulés le jeudi 20 août dans une chambre située au quartier Diamwelly.





Le couple traversait déjà une période difficile. Depuis le mois de Ramadan, à la suite d’une dispute conjugale, M. C. avait quitté le domicile conjugal pour retourner vivre chez ses parents. Elle avait également introduit une demande de divorce. Son mari, de son côté, n’aurait pas donné suite à cette requête.





C’est dans ce contexte tendu que A. C. aurait retrouvé son épouse en compagnie de S. S., qu’il présente comme son rival. Selon son récit livré aux enquêteurs, la découverte aurait provoqué une vive colère.





La situation aurait alors rapidement dégénéré. A. C. aurait saisi un couteau et porté un coup à S. S. au niveau du cou. La victime a été blessée et s’est vu prescrire une incapacité temporaire de travail de cinq jours.





Après les faits, le mari ne se serait pas contenté de quitter les lieux. Il aurait conduit son épouse ainsi que S. S. au domicile du délégué de quartier. Les protagonistes se sont ensuite rendus au commissariat central de Tamba pour permettre aux policiers d’établir les circonstances exactes de l’affaire.





Devant les enquêteurs, A. C. aurait expliqué qu’il soupçonnait depuis quelque temps S. S. d’entretenir une relation avec son épouse. Il affirme également lui avoir adressé plusieurs avertissements, restés selon lui sans effet.





Les deux autres protagonistes ont également été entendus dans le cadre de l’enquête. D’après le récit publié par L’Observateur, S. S. et M. C. auraient reconnu les faits qui leur étaient reprochés.





Au terme de la procédure, les trois personnes ont été déférées devant le procureur lundi dernier.





A. C. est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de cinq jours. Son épouse M. C. et S. S. sont, eux, poursuivis pour adultère.



L’affaire, qui devait initialement relever d’un conflit conjugal, a donc pris une tournure judiciaire après les violences survenues lors de la confrontation.

