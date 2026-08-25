L’arrestation est intervenue le 25 août 2026, après plusieurs jours de traque. Selon les informations rapportées par Seneweb, le suspect s’était notamment fait remarquer par son comportement sur les réseaux sociaux. Alors qu’il était activement recherché, il aurait publié plusieurs vidéos sur TikTok dans lesquelles il s’en prenait verbalement aux forces de l’ordre et proférait des menaces à l’endroit des agents chargés de le retrouver.





Il défiait les enquêteurs sur TikTok

Loin de chercher à se faire discret, le suspect aurait au contraire choisi de multiplier les provocations en ligne. À travers des vidéos diffusées sur TikTok, il affichait une certaine assurance et cherchait à donner l’image d’un homme difficile à atteindre.





Ces publications auraient également contribué à renforcer son influence auprès des membres du groupe qu’il dirigeait. Mais cette stratégie de provocation n’aura finalement pas empêché les enquêteurs de remonter sa piste.





Le mis en cause est soupçonné d’avoir dirigé un groupe qui ciblait notamment des personnes isolées à la sortie des combats de lutte. Profitant de la dispersion de la foule après les affrontements, les membres du gang auraient agressé certains citoyens avant de leur arracher leurs biens.





La forêt de Mbao comme refuge

Après leurs agressions présumées, les membres du groupe auraient pris l’habitude de se replier dans la forêt de Mbao. Cet espace leur aurait permis de se cacher et d’échapper momentanément aux recherches.





Le groupe aurait ensuite trouvé refuge dans le secteur des Parcelles Assainies de Keur Massar, où les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations afin d’identifier et de localiser ses membres.





Une nouvelle agression va cependant accélérer la chute du principal suspect.





Un témoin poignardé près d’une station-service

Dans la nuit du 24 au 25 août, aux environs de la station Shell de Keur Massar, un homme aurait été témoin d’une agression. En tentant de venir en aide à la victime, il aurait été pris à partie par les assaillants.





L’un d’eux lui aurait porté un coup de couteau à l’avant-bras. La première victime aurait également été blessée, tandis que sa moto aurait été caillassée.





Les victimes auraient été en mesure de reconnaître formellement le suspect lorsque celui-ci leur a été présenté par les enquêteurs.





Ces éléments auraient permis aux gendarmes de consolider le dossier et de procéder à son interpellation.





Des armes blanches et des résidus de chanvre retrouvés

La perquisition effectuée au domicile du suspect aurait également permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs éléments considérés comme compromettants.





Deux machettes ont notamment été retrouvées, ainsi que des bidons de diluant vides et des résidus de chanvre indien. Ces objets font désormais partie des éléments versés au dossier de l’enquête.





Le suspect a été placé en garde à vue. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer son rôle exact dans les différentes agressions attribuées au groupe et à identifier d’éventuels complices.





Plusieurs chefs d’accusation retenus

À l’issue de son interpellation, le mis en cause fait l’objet de plusieurs accusations. Il est notamment cité dans une procédure portant sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, de vol à main armée, de violences et voies de fait, ainsi que de coups et blessures volontaires.





D’autres infractions sont également évoquées, notamment l’outrage à agent dépositaire de l’ordre public, la rébellion, la détention d’arme blanche et le trafic de chanvre indien.





L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les activités présumées du gang et sur l’éventuelle implication d’autres personnes.



Après avoir longtemps défié les forces de l’ordre sur TikTok, le présumé chef de gang se retrouve désormais entre les mains de la justice.

