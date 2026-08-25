Depuis plusieurs heures, la photographie circule sur différentes plateformes numériques. On y voit un homme portant une tunique traditionnelle bleu clair, photographié devant un arrière-plan sombre. Le visuel comporte également la mention « Police Communication » ainsi que le logo de la Police nationale, donnant l’impression qu’il s’agirait d'une communication officielle des services de sécurité.





Mais cette apparence officielle est trompeuse. La Police nationale a indiqué que l'homme apparaissant sur cette image n'est pas le véritable suspect dans l'affaire du meurtre de Ndèye Bigué Sène.





Une image fabriquée avec l’intelligence artificielle

Selon les explications fournies par les services de sécurité, le montage aurait été réalisé à partir d’une photographie qui avait initialement été publiée par la Police nationale sur ses propres plateformes numériques.





Des personnes auraient ensuite utilisé cette photographie comme base pour modifier notamment le visage du protagoniste et certains éléments du cliché. Le résultat aurait finalement été présenté sur les réseaux sociaux comme une véritable photographie du mis en cause.





La présence du logo de la Police et d'éléments graphiques ressemblant à une publication institutionnelle aurait contribué à donner davantage de crédibilité à cette fausse information.





Cette affaire illustre une nouvelle fois les difficultés posées par la circulation de contenus générés ou modifiés grâce à l’intelligence artificielle. Une photographie peut désormais être profondément transformée tout en conservant une apparence suffisamment réaliste pour tromper les internautes.





La Police met en garde contre les fausses informations

Face à la propagation du cliché, la Police nationale appelle à la vigilance. L'institution cherche notamment à éviter qu'une personne totalement étrangère à l'affaire soit publiquement identifiée, accusée ou exposée à des représailles sur la base d'une simple image falsifiée.





La diffusion d'une fausse photographie dans une affaire criminelle peut en effet avoir des conséquences particulièrement graves. Au-delà de la désinformation, elle peut porter atteinte à la réputation d'une personne et compliquer le travail des enquêteurs.





La Police indique également vouloir faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles cette image a été fabriquée puis diffusée.





Le véritable suspect avait déjà été interpellé

Cette mise au point intervient alors que l'affaire du meurtre de Ndèye Bigué Sène continue de faire l'objet d'une importante attention à Tivaouane.





Le principal suspect avait été interpellé dans le cadre de l'enquête et, selon les informations communiquées précédemment, il était passé aux aveux devant les enquêteurs.





Ces éléments ne doivent toutefois pas être confondus avec la fausse photographie actuellement diffusée en ligne. La Police insiste précisément sur le fait que le visage figurant sur le montage viral ne correspond pas à celui du véritable mis en cause.





Une affaire qui continue de susciter de nombreuses réactions

Le meurtre de Ndèye Bigué Sène a profondément marqué l'opinion publique, notamment dans un contexte où Tivaouane accueillait les fidèles à l'occasion du Gamou 2026.





La forte émotion provoquée par cette affaire a également favorisé la circulation de nombreuses informations sur les réseaux sociaux. Certaines publications reprennent des éléments issus de l'enquête, tandis que d'autres mélangent informations vérifiées, rumeurs et contenus manipulés.





La diffusion de cette fausse photographie constitue donc un nouvel épisode dans cette bataille autour de l'information.





La Police nationale rappelle, à travers son démenti, qu'une image portant son logo ou donnant l'apparence d'une communication officielle ne constitue pas nécessairement une preuve d'authenticité. Dans ce dossier comme dans toute affaire judiciaire, seule l'information provenant des sources officielles et des autorités compétentes doit être considérée avec sérieux.



En attendant la suite de la procédure, les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir avec précision les circonstances du meurtre de Ndèye Bigué Sène et de déterminer les éventuelles responsabilités. La Police entend également identifier les auteurs de cette manipulation numérique et les conditions dans lesquelles le faux visuel a été propagé sur les réseaux sociaux.

