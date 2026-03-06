Fatick : 164 migrants interceptés après l’abandon d’une pirogue au large de Djifer

La Gendarmerie nationale du Sénégal a intercepté 164 candidats à la migration irrégulière au large de Djifer, dans la région de Fatick. L’intervention a été menée jeudi après-midi par la Brigade territoriale de Fimela, selon une source sécuritaire.

D’après les premiers témoignages recueillis, la pirogue avait quitté la Gambie lundi soir aux environs de 23 heures avec pour destination l’Espagne.

Le voyage a toutefois été interrompu en mer. Une fois arrivés au large de Saint-Louis, l’un des moteurs hors-bord de l’embarcation est tombé en panne alors que la mer était agitée, obligeant les passagers à faire demi-tour.

Selon le communiqué des autorités, lorsque la pirogue est revenue au large de Djifer, les quatre capitaines présents à bord auraient quitté le navire à l’aide d’une petite embarcation, abandonnant les passagers.

La situation a été prise en main par un pêcheur sénégalais présent parmi les migrants. Craignant un problème technique de la pirogue, il a dirigé l’embarcation vers la côte jusqu’à environ dix kilomètres de Djifer. Des pêcheurs de la zone ont ensuite repéré la pirogue et alerté la gendarmerie, permettant l’intervention des forces de sécurité.



aps